Il prof. Giuseppe Ippolito cittadino onorario di Sala Consilina

IL PROF. GIUSEPPE IPPOLITO DIVENTA CITTADINO ONORARIO DI SALA CONSILINA

Giuseppe Ippolito cittadino onorario di Sala Consilina. Ippolito é Direttore Generale della Ricerca del Ministero della salute e Direttore scientifico dell’istituto Nazionale per le malattie infettive (INMI) “Lazzari Spallanzani” di Roma e direttore del Centro Collaboratore dell’OMS per la gestione clinica, la diagnosi, la risposta e la formazione sulle malattie altamente infettive all’INMI.

Questa la motivazione alla base del prestigioso riconoscimento deliberato dal Consiglio Comunale:

“Al prof. Giuseppe Ippolito per i meriti scientifici e per le elevate capacità organizzative dimostrate anche nel gestire le complesse attività legatealla Sanità pubblica e nell’aver saputo affrontare gravi malattie infettive, non per ultima la pandemia da SarsCovid-19, capacità queste che inorgogliscono anche Sala Consilina, città dove si è diplomato all’età di 17 anni presso il locale Liceo Classico, fatto questo che ha contribuito ad aumentarne il prestigio tra gli istituti superiori del Vallo di Diano e che conferma la validità dell’offerta formativa da esso fruibile”.