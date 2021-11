Agropoli: un successo la raccolta indumenti per le persone in difficoltà

AGROPOLI. E’ terminata ieri, domenica 7 novembre, la raccolta di indumenti caldi per i più bisognosi. Operazione benefica messa in campo dai giovani associati di AltroSpazio Aps, sempre attivi nel sociale, per prevenire, appunto, l’arrivo dei mesi più freddi. L’iniziativa, divisa in due fasi, prevedeva inizialmente la raccolta degli indumenti presso la sede dell’Associazione e, nella seconda fase, la distribuzione ai centri predisposti.

Durante tutto il periodo che li ha visti impegnati, i ragazzi hanno attuato un monitoraggio che ha permesso loro di tirare le somme sul riscontro dell’azione sul territorio. Il bilancio, a testimonianza dell’enorme generosità dei cittadini agropolesi, è davvero positivo: 50 le persone recatesi fisicamente alla sede per consegnare non solo gli indumenti caldi di appartenenza, ma anche quelli di amici e parenti e 137 i pacchi e le buste ricevuti e pronte da inviare alle categorie più in difficoltà.

Sulla scia di questi dati entusiasmanti, i ragazzi si avviano a completare l’impresa sociale con la distribuzione delle scatole ai centri di raccolta ufficiali.