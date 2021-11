Casal Velino: ok al progetto “Sicurezza sul territorio”

CASAL VELINO. E’ stato approvato il bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di un progetto per i cittadini e i turisti, che l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Silvia Pisapia, intende mettere in campo per la sicurezza urbana denominato: “Sicurezza sul territorio”.

Le finalità

Il progetto dei lavori, rientra nella Legge Regionale del 13 giugno 2003 approvata dalla Regione Campania. Prevede di mettere in atto azioni di sicurezza urbana, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di disagio e degrado, agli Enti locali.

Gli interventi in programma, prevedono un importo complessivo ammesso a finanziamento di 38.454,00 euro, di cui 30.000,00 euro su fondi regionali e 8.454,00 su fondi comunali. Nel progetto, inoltre, non sono previsti costi per cofinanziamento.

Il Comune, oltre a rafforzare il sistema di sicurezza urbana, vuole anche educare la popolazione al senso di civiltà e di convivenza sociale, proponendo dei “modelli operativi” che insegnino la cultura della legalità, soprattutto nelle menti e nelle coscienze dei più giovani.

“Il finanziamento del progetto consente di intraprendere iniziative concrete per far fronte alle esigenze e problematiche legate all’incremento della popolazione collegato anche ai flussi turistici durante i mesi estivi; finalizzato, soprattutto, alle condizioni di sicurezza e vivibilità del territorio“- queste le parole dell’amministrazione.