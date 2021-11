Ospedale civile di Agropoli, struttura che ancora continua ad essere un problema senza una soluzione.

Abbiamo chiesto a Gisella Botticchio, consigliere di opposizione in quota Lega ad Agropoli, le cause dell’attuale situazione. Il consigliere Botticchio interviene anche sulle prossime amministrative in programma la prossima primavera nella cittadina cilentana.