Opportunità di lavoro a Marina di Camerota

PLUS X società di consulenza, formazione e selezione per le piccole e medie imprese (autorizzazione ministeriale definitiva del lavoro e delle politiche sociali prot. 39/0013984del 24/10/2013) seleziona per importante gruppo operante nel settore della distribuzione alimentare, in particolare per il punto vendita con sede a Marina di Camerota ADDETTI MACELLERIA

la risorsa dovrà occuparsi delle attività operative di gestione dell’area di lavoro:

• Gestione del cliente;

• Occuparsi della pulizia delle aree di lavoro e vendita, delle attrezzature, dei magazzini;

• preparare la merce da esporre sul banco e/o scaffali e monitorarne la rotazione;

• raccogliere i risultati e le statistiche del proprio reparto.

È richiesta una precedente esperienza lavorativa di almeno 5 anni, precisione e cura dei dettagli, flessibilità e buona gestione dello stress.

Si offre contratto a tempo determinato, con prospettive di assunzione a tempo indeterminato per un tempo di lavoro part-time orizzontale/verticale, incentivi legati ai risultati.

Invia il tuo CV a selezione7@plusx.it

in particolare per il punto vendita con sede a Marina di Camerota (SA)

RESPONSABILE PUNTO VENDITA

con l’incarico di assicurare la corretta conduzione del punto vendita, coordinando le risorse interne per quanto concerne:

• Il rifornimento, la sistemazione e qualità espositiva della merce;

• Monitoraggio dei dati economici e degli indici di andamento del punto vendita;

• Coordinamento e organizzazione del magazzino;

• Organizzazione delle attività di promozioni prodotti e servizi in condivisione con la direzione;

• La responsabilità della chiusura delle casse e della gestione e chiusura del fondo cassa centrale;

• Gestione dei rapporti con i fornitori locali.



È richiesta una precedente esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella GDO alimentare come responsabile/gerente/direttore di punti vendita di medie metrature; buon utilizzo dei principali sistemi gestionali di settore. Si richiedono inoltre eccellenti capacità organizzative e relazionali, spiccate doti commerciali, orientamento al risultato ed al lavoro per obiettivi ed ottima capacità di resistenza allo stress ed ai ritmi di lavoro intensi. Completano il profilo domicilio nella zona di riferimento e massima flessibilità oraria.

Si offre contratto a tempo determinato, con prospettive di assunzione a tempo indeterminato ed incentivi legati ai risultati.

Una sfida da affrontare e nella quale dimostrare le competenze maturate in questo settore è quello che stai cercando?

Invia il tuo CV a selezione5@plusx.it

CODICE RIF: RPVMDC