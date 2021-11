Nuovo allestimento per il museo di Buccino

Due giorni per promuovere e inaugurare un nuovo allestimento museale e la messa a sistema del patrimonio archeologico, artistico e culturale di Buccino, piccolo centro nel cuore della Valle del Sele in provincia di Salerno. Al via “Da Volcei a Buccino”, un progetto programmato e finanziato dalla Regione Campania, realizzato e promosso da Scabec spa, con il supporto del Mic – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, del Comune di Buccino, della Fondazione Luigi Gaeta – Centro Studi Carlo Levi, della Proloco di Buccino per un investimento complessivo di quasi duecentomila euro su fondi POC 2014-2020. L’archeologia dell’Antica Volcei rappresenta, infatti, un unicum: siti archeologici nel centro urbano sono emersi durante il sisma dell’80 all’interno delle abitazioni, il parco si articola, quindi, lungo tutto il paese di cui il Museo archeologico completa e integra l’itinerario. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Cives – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, il Museo Marcello Gigante è stato dotato di supporti multimediali. Nel Chiostro del museo è stata allestita, invece, una mostra fotografica “Raccontare il territorio” di dieci giovani talenti cooordinati dal fotoreporter Mario Laporta. Con la Fondazione Luigi Gaeta – Centro Studi Carlo Levi, in collaborazione con il Comune di Buccino e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Salerno e Avellino è stato realizzato “Sulle tracce di Carlo Levi. Il sogno di una memoria dipinta”, un videogioco su Carlo Levi e la Questione Meridionale. Con lo stesso intento l’idea innovativa di riproporre con il linguaggio underground della street art le opere di Levi a cura di artisti di strada internazionali su cinque tombini del Centro Antico.

Tra le iniziative che la Scabec ha supportato, la produzione di un video promozionale a cura di Licio Esposito dal titolo “Buccino, Antica Volcei”, una passeggiata tra monumenti storici, archeologici, vicoli e piazzette di sei personaggi di differenti età; e un taccuino illustrato speciale “Impressioni di Buccino”, realizzato da Andrea Angelucci. Completano il programma concerti di Flo e Maldestro e la special guest di Dario Sansone il 6 novembre.

