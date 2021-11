Alfano, salvata cagnolina investata. Ora cerca casa

ALFANO. Cagnolina ferita ritrovata in strada. E’ accaduto ieri pomeriggio in località San Pietro di Alfano. L’animale aveva una evidente ferita alla parte postierore che non le permetteva di camminare normalmente, forse i postumi di un investimento.

Del caso è stato informato un agente di Polizia municipale che ha contattato il personale dell’Asl veterinaria di Villammare.

La cagnolina è stata recuperata ma ha necessità di cure. Ora è partito l’appello affinché un eventuale padrone che l’ha smarrita o qualcuno di buon cuore, possa prendersi cura di lei: “Evitiamo che la portino in un canile”