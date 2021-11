Stefano Tacconi: “Vado a villeggiare nel Cilento, mi amano tutti”

Il Cilento è il “buen retiro” di Stefano Tacconi, ex portiere tra le altre di Avellino, Juventus e Genoa. E’ lui stesso ad ammetterlo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Nell’intervista Tacconi ha parlato anche del Napoli di Maradona e del suo legame con questo territorio.

Le parole di Stefano Tacconi

“Io sono molto amato in Campania, sapete che vado a villeggiare proprio a Paestum ed Agropoli, come ogni anno. Anche lì amano prendermi per il sedere per quel gol che presi da Maradona. Che devo dire? Lo riprenderei ancora perché mi ha dato grande visibilità, è stato un onore per me essere il protagonista in quella occasione”, ha detto Stefano Tacconi.

Il legame con il Cilento

Già la scorsa estate Tacconi lanciò messaggi d’amore per il Cilento: Palinuro è la sua meta prediletta, poi ha riscoperto anche Agropoli e Paestum. “Agropoli è una città bellissima. In occasione Italia ’90 sono stato all’Hotel Ariston di Paestum prima della semifinale di Napoli e per molti anni sono stato in vacanza a Palinuro”.

Stefano Tacconi è stato più volte anche ospite di eventi nel Cilento: lo scorso settembre è stato testimonial delle Cilentiadi e precedentemente della Corsa del Mito in programma a Marina di Camerota.