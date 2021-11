Salgono i contagi: “Campania verso progressione a rischio alto”

Aumentano i contagi in Campania. Sebbene l’occupazione dei posti letto al momento non desti preoccupazione, non mancano i timori per la crescita dell’incidenza. Di questi numeri si è reso conto anche l’Istituto Superiore di Sanità che ha inserito la Campania, insieme alla Puglia, nelle regioni ad alta probabilità di progressione a rischio alto.

Il dato emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia sull’andamento del Covid in Italia, secondo gli elementi forniti dall’Istituto superiore di sanità.

Inoltre – si legge nel report -15 Regioni e province autonome riportano un’allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.