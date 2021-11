Laureana, mancato rispetto quote rosa: difensore civico chiede chiarimenti

Rispetto del principio di parità di genere in Giunta comunale a Laureana Cilento.

È di oggi l’intervento del Difensore civico della Regione Campania, avv. Giuseppe Fortunato, il quale ha richiesto al Comune di Laureana Cilento, di chiarire- entro il termine di 30 giorni – le motivazioni del mancato rispetto del principio della parità di genere in Giunta ed un riscontro, in tal senso, alla richiesta avanzata dal gruppo consiliare Uniti per Laureana.

La normativa comunitaria – art. 23 Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51 comma 1 della Costituzione nonché dal d. Lgs. N. 198 2006 e dal TUel – ne dispone, infatti, l’obbligo.

“Da cittadino, avvocato, consigliere e capogruppo di minoranza del Comune di Laureana Cilento, infatti, sento e sentiamo il dovere di vigilare sul rispetto delle normative da parte dell’Amministrazione. I cittadini hanno il diritto di essere amministrati da una Giunta formatasi nel pieno rispetto delle norme e dei principi costituzionali e comunitari, in primis il principio della parità di genere, un messaggio importante in un delicato momento storico”, così Raffaele Marciano, capogruppo di minoranza Uniti per Laureana.