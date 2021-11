L’Almanacco del 5 Novembre 2021

Almanacco del 5 Novembre 2021:

Santi del giorno: Santi Elisabetta e Zaccaria (Genitori di Giovanni Battista)

San Donnino (Martire a Cesarea di Palestina)

San Leto (Lieto, Prete)

San Mamete (Mamet, Confessore)

Santa Canonica (Anacoreta)

Santa Trofimena (Vergine e Martire)

Santi Galazione ed Episteme (Sposi e Martiri)

Santa Elisabetta è la protettrice delle donne sterili e delle partorienti

Etimologia: Zaccaria, risale all’ebraico “Zakharyàh”, composto da “zackhar”, “ricordarsi”, e dalla contrazione di “Yahvè”, nel significato di “Dio si è ricordato”. Mutuato poi nel greco “Zacharias” e nel latino ecclesiastico “Zacharia”, entrò presto in uso tra i primi cristiani, per il culto del padre di san Giovanni Battista.

Proverbio del giorno:

Quel che è fatto è reso.

Aforisma del giorno:

Tre persone possono mantenere un segreto, se due di loro sono morte (Benjamin Franklin)

Accadde Oggi:

2002 – Prima edizione di Ballarò (18 anni fa): In prima serata, alle 20,50, su Raitre debutta un nuovo talk show dedicato alla politica: si chiama Ballarò e lo conduce un giovane e sconosciuto giornalista, Giovanni Floris, che torna negli studi Rai di Roma dopo una lunga esperienza da inviato negli Stati Uniti d’America.

1935 – Arriva nei negozi il Monopoli (85 anni fa): Fare affari acquistando e vendendo proprietà, sperando in una fortunata pesca tra Probabilità e Imprevisti e soprattutto di non andare in prigione.

Sei nato oggi? Sei molto sensibile ed intuitivo, ma devi fare attenzione a non lasciarti dominare dalle impressioni e a non diventare eccessivamente fatalista. Nel lavoro verrai premiato, se metterai a frutto la tua fantasia e avrai il coraggio di assumere iniziative. In amore, cerca un partner forte e sicuro di sé che possa aiutarti nei momenti di scoraggiamento.

Celebrità nate in questo giorno:

1913 – Vivien Leigh (107 anni fa): È la Rossella O’Hara della storia del cinema, identificata dai più con l’eroina di Via col vento, che le consegnò fama immortale e il primo Oscar come “miglior attrice protagonista”.

1959 – Bryan Adams (61 anni fa): In Canada, il suo paese, è un monumento nazionale della musica. Nato a Kingston, nella provincia dell’Ontario, è un cantautore tra i più apprezzati del panorama rock e le sue graffianti melodie hanno fatto da colonna sonora a decine di film famosi, da “Robin Hood – Principe dei ladri” (1991) a “I tre moschettieri” (1993).