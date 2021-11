Carmine Laurito confermato presidente della Comunità Montana Gelbison e Cervati

VALLO DELLA LUCANIA. Carmine Laurito confermato all’unanimità presidente della Comunità montana Gelbison e Cervati. Ieri il consiglio dell’Ente montano. Nominati anche i componenti della sua giunta e ufficializzati i rappresentanti dei comuni che avevano rinnovato le cariche lo scorso ottobre, in seguito alle elezioni amministrative.

Entrano nel consiglio della Comunità Montana per Perito Pietro Apolito (per lui anche il ruolo di vicepresidente), per Ceraso Francesco De Luca, per Orria Antonio Inverso, per Moio della Civitella Giovanni Molinaro, per Vallo della Lucania Nicola Botti; a rappresentare Cannalonga lo stesso sindaco Laurito.

Con la nuova amministrazione Vallo della Lucania entra in maggioranza.

Soddisfatto il presidente Laurito che ha tracciato il bilancio della precedente amministrazione dell’Ente: «Abbiamo svolto un lavoro eccellente, siamo riusciti ad intercettare una serie di finanziamenti in particolare per il dissesto idrogeologico, abbiamo completato la procedura del piano di assestamento forestale e intercettato altri fondi per la sala radio e per delle opere infrastrutturali ai fini dell’antincendio. Infine abbiamo ripreso il progetto della riforestazione. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro».