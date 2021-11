Ancora un terremoto nel mare del Cilento: magnitudo 3.5

Terzo terremoto nel Cilento nell’arco di 24 ore. Così come ieri, anche oggi l’epicentro è stato il Comune di Pollica. La magnitudo del sisma questa volta è statadi 3.5 gradi (ieri 2.7). Per fortuna il sisma è venuto in mare ad una profondità di circa 18 km, al largo della costa. Pertanto non si sono registrati problemi a persone o cose.

Questa mattina un altro terremoto di lieve entità è stato segnalato nelle acque del Comune di Castellabate.

Preoccupano i cittadini questi fenomeni, ricorrenti nelle ultime settimane, ma gli esperti chiariscono che si tratta di una normale attività.