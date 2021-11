Troppi incidenti a Velina, l’appello: “Serve più sicurezza”

CASTELNUOVO CILENTO. Gli ultimi incidenti che si sono registrati in località Velina, uno dei quali morale (leggi qui) hanno fatto riemergere il problema della sicurezza in zona. E’ in particolare l’incrocio tra la Sr447 e Via Ponte a sollevare malumori.

Si tratta di un’area molto trafficata perché da qui si possono raggiungere Casal Velino, Ascea, la stazione ferroviaria di Vallo della Lucania e la Cilentana.

I residenti lamentano l’assenza di un’adeguata segnaletica che crea ulteriori dubbi per chi si inserisce nell’incrocio. Non solo: spesso anche l’alta velocità rappresenta un problema. Ecco perché in molti chiedono interventi immediati in particolare con della segnaletica orizzontale che indichi stop e precedenze.

Un modo per garantire più sicurezza non soltanto per gli automobilisti ma anche per tanti pedoni che frequentano la zona dove sono presenti uffici e attività commerciali.