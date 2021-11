Luci d’Artista 2021: ancora nessuna data per l’accensione delle luminarie

Ancora è tutto work in progress per l’accensione delle luminarie a Salerno. Rispetto agli anni precedenti, infatti, si registra un ritardo sulla tabella di marcia per la nuova edizione de le “Luci d’Artista”.

Nessuna data certa è emersa presso la Prefettura di Salerno, dove gli assessori alla sicurezza, hanno tenuto un incontro per decidere e fare il punto sul piano sicurezza, anche in merito al contenimento dei contagi dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19.

A preoccupare, infatti, le istituzioni, è l’aumento dei contagi a livello regionale. Ricordiamo che l’installazione delle luminarie, e l’evento delle luci d’artista, porta in città persone e turisti da tutto il mondo, facendo registrare un aumento di assembramenti, soprattutto nei punti nevralgici della Città.

Gli organizzatori, stanno lavorando affinchè si possano mantenere tutte le distanze necessarie per evitare i contagi e osservando tutti i protocolli.

La settimana prossima dovrebbero arrivare delle indicazioni più precise, si saprà quali decisioni verranno prese circa il giorno dell’inaugurazione.