Castellabate, rimborso libri di testo: quando e come presentare domanda

CASTELLABATE. E’ stato pubblicato all’albo pretorio on-line, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di rimborso spesa dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, in favore degli alunni appartenenti a famiglie disagiate che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Potranno fare richiesta e presentare domanda per il rimborso, i nuclei familiari che presentano l’ISEE 2021, in corso di validità, rientrante in una delle seguenti fasce di reddito previste:

1° FASCIA- ISEE FINO A € 10.633,00

2° FASCIA- ISEE FINO A € 13.300,00

Gli interessati potranno procedere alla compilazione della richiesta, entro e non oltre le ore 12:00 del 2 Dicembre 2021, esclusivamente utilizzando la piattaforma on-line in cloud “Telemoney” accedendo a questo link (clicca qui)

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione all’indirizzo mail: servizisociali@comune.castellabate.sa.it o al numero 0974960147 ( raggiungibile anche su whatsapp).