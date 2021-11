A Pisciotta anche i bambini protagonisti della festa del 4 novembre

A Pisciotta anche i più piccoli hanno avuto un ruolo di primo piano in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale. Gli alunni di scuola primaria e i ragazzi della Secondaria, hanno avuto modo di conoscere la storia di questa data, grazie a racconti, testimonianze e documenti della biblioteca. Da ognuno è emerso un messaggio chiave “la pace è una conquista pagata a caro prezzo e da essa bisogna ripartire e percorrere, a testa alta, con consapevolezza storica e fervore etico, il nostro cammino tra diritti e agi un tempo inesistenti”.

Attraverso la declamazione di versi e filastrocche è stta raccontata anche la singolare vicenda del Milite Ignoto, simbolo palpitante di quei giovani cilentani partiti e mai più rientrati a casa.

“Tuttora, dobbiamo saper fronteggiare le battaglie quotidiane del bullismo, dell’indifferenza, dei settarismi sociali – osservano dalla Nuova Pro Loco – Attraversarli con gli scudi dell’Io so, del si può, non si deve”. All’iniziativa, che si è poi completata presso il monumento ai caduti, hanno preso parte il presidente della Pro Loco Giancarlo Agresta, Gianluca Veneroso, in duplice veste di insegnante e presidente dell’ANCR locale – Consigliere Provinciale della Federazione ANCR di Salerno, il dottore Rumma Fioravante, meticoloso supervisore, Pino Veneroso, ex Finanziere, il Sindaco Ettore Liguori, il Maresciallo Letizia Gregorio, al Comando locale dei Carabinieri.