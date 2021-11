Perché il trading online ha così tanto seguito?

Il trading online di criptovalute, ma non solo, si conferma un trend stabile del mercato finanziario attuale, tanto che sempre più giovani si avvicinano al settore, interessati all’idea di poter aumentare il proprio reddito investendo online.

Sebbene sia possibile partecipare alle contrattazioni per la compravendita di criptovalute online anche da tablet e smartphone, in realtà gli strumenti finanziari non sono particolarmente semplici da usare, perciò bisogna muoversi in modo attento e vigile per evitare truffe ed insidie.

Perciò, si consiglia di stare alla larga da siti ingannevoli ed informarsi correttamente sul settore prima di iniziare a fare trading online.

Investimenti e trading online: come funziona

Con il termine trading online si fa riferimento alle pratiche per l’acquisto e la vendita di titoli finanziari, beni di vario genere e valute reali o digitali via Internet, tramite l’uso di appositi software o piattaforme, oppure con il supporto di un broker.

In fin dei conti, come leggiamo anche sui siti specializzati come Bitcoin profit, si tratta di un modo per investire il proprio denaro e cercare di arricchirsi in borsa, che presenta commissioni accessibili e un’interfaccia diretta con le quotazioni reali dei titoli finanziari, dei prezzi e quindi, dell’andamento del settore e del valore finale.

Che si scelga di investire su criptovalute alla borsa di Piazza Affari, su eToro o piattaforme simili, oppure con l’aiuto di trader più esperti, si parte sempre con la valutazione delle quotazioni in pre borsa, a cui segue l’apertura, la chiusura e in alcuni casi anche l’after hour serale dei titoli azionari.

Per fare del trading online è necessario possedere un account di home banking oppure una pagina personale presso un software apposito, in modo tale da poter aprire la propria wallet ed iniziare ad investire.

Tuttavia, si consiglia di selezionare con attenzione l’intermediario a cui rivolgersi, valutando in particolare l’ammontare di commissioni richieste, la flessibilità e la facilità d’uso della piattaforma, il livello di deposito minimo richiesto, quali asset sono presenti e gli strumenti finanziari disponibili.

Una tecnica di trading diffusa tra cui è alle prime armi include l’uso di Bot, ovvero il trading automatico. Si tratta di una metodologia di investimento che si affida a dei software che implementano algoritmi elaborati, per interpretare l’andamento del mercato e scegliere su quali asset investire. Anch’essa molto rischiosa un po’ come tutto il trading per cui da fare con molta attenzione e soprattutto informandosi costantemente prima di intraprenderla. Leggere recensioni, studiare e applicarsi utilizzando conti demo senza l’utilizzo di denaro reale è la scelta migliore.

Vantaggi e rischi di investire sulle criptovalute

Il mondo del trading online è particolarmente affascinante, poiché consente di gestire un portafoglio abbastanza ampio, investendo su molteplici asset, tra cui le criptovalute, e traendo profitto grazie a diversi strumenti finanziari.

Tuttavia, non è sempre oro ciò che luccica e bisogna essere particolarmente attenti per evitare truffe o perdite considerevoli.

Infatti, il valore delle criptovalute risente potenzialmente della volatilità del mercato, perciò periodi di incertezza possono tramutarsi tanto in occasioni di guadagno quanto di perdita.

Scegliere l’asset sbagliato e fare delle previsioni frettolose, inoltre, è un altro fattore di rischio da prendere in considerazione prima di investire. Al contempo, anche l’uso di piattaforme o broker non trasparenti è un ulteriore aspetto rischioso.

Il mondo del trading online è attivo e dinamico, ricco di novità e offre tante cose da imparare, oltre che prospettive di guadagno. Non c’è da stupirsi sul perché continua ad avere seguito, soprattutto tra i più giovani ma non solo!