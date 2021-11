Nel salernitano scatta la sospensione per un medico no vax

Anche in Provincia di Salerno arriva il primo decreto di sospensione per un medico no vax. Interessa un dottore in servizio presso l’ospedale di Eboli.

Nonostante gli inviti a sottoporsi alla prima e alla seconda dose contro il Covid, il dirigente sanitario non ha cambiato idea. Il medico rischia anche la sospensione dall’albo se non tornerà sui suoi passi. Ma il suo caso potrebbe non essere l’unico.

Nelle prossime ore, infatti, all’ospedale di Eboli rischiano la stessa sorte altri camici bianchi e infermieri. Tra nosocomio e distretto sanitario, sarebbero almeno 22 le persone che non hanno fatto ancora neppure una dose del vaccino.