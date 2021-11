Centola, gara di solidarietà per le persone in quarantena

CENTOLA. Dopo un’estate trascorsa serenamente, con migliaia di ospiti sul territorio, non ci si aspettava di dover affrontare nuovamente un momento così delicato. I contagi nel comune di Centola registrati fino a ieri erano 72, a cui si sono però aggiunte 8 guarigioni

Il primo cittadino Carmelo Stanziola, con l’amministrazione comunale, si è reso disponibile 24 ore su 24 per quanti avessero bisogno di chiarimenti e segnalazioni. Ogni sera, inoltre, il primo cittadino fornisce in diretta gli aggiornamenti sulla pandemia. Stanziola si è detto anche orgoglioso per la rete soldale che si è creata in paese.

I gruppi di protezione civile sono operativi su tutto i territorio comunale per le famiglie colpite dal virus. “Siamo qui per voi, non esitate a chiamarci a qualunque ora del giorno e della notte -fa sapere Francesco Stanziola insieme a Maura coordinatori del gruppo Lucano – nella più completa sicurezza e in completo anonimato vi faremo avere tutti i beni di prima necessità direttamente a casa”.

I volontari, quindi, si stanno adoperando per garantire pasti e generi di prima necessità alle persone in quarantena.

“Non tutti i mali vengono per nuocere… – le parole di una cittadina di Centola- Il Covid mi ha fatto capire il significato di solidarietà. Parola fin’ora ascoltata in tv e letta sui libri. È bastato un post su Facebook e, da chi proprio non te lo aspetti, è partito tutto. Tutto il bello che c’è nell’essere umano. Perché è così che dovremmo essere, solidali e mai sordi verso chi ci sta accanto”.

Un segnale forte quello che arriva anche da Palinuro verso le famiglie del capoluogo, con piccoli gesti, ognuno per quello che può donare, che sia un pezzo di pane o una confezione di acqua l’importante è far sentire la vicinanza e la sensibilità alle persone in isolamento.

Tutte le operazioni sono svolte nel completo anonimato e nella più completa sicurezza osservando le normative vigenti anti covid.