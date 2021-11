Centola: destina il 5 per mille a finalità sociali

Il Comune di Centola, guidato dal sindaco Carmelo Stanziola, ha deciso di destinare la somma di € 1.264,15 ,attribuita relativamente al 5 per mille del gettito IRPEF anno finanziario 2020, ad interventi a favore di minori nello specifico per l’acquisto e l’installazione di attrezzature ludiche da esterno.

Nell’anno 2021 è stato attribuito l’importo di € 1.264,15 quale quota del cinque per mille dell’IRPEF, riferito all’anno d’imposta 2020, destinata da parte dei contribuenti al Comune di Centola per finalità sociali. I contribuenti possono decidere di destinare il reddito delle persone fisiche a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Le amministrazioni, poi, decidono come utilizzarli.

L’ Amministrazione Comunale intende realizzare, quindi, con la suddetta somma interventi a favore di minori e nello specifico per acquistare e installare attrezzature ludiche da esterno.