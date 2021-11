Castel San Lorenzo: al “Milite Ignoto” la cittadinanza onoraria

CASTEL SAN LORENZO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Scorza, ha aderito al progetto “Milite Ignoto cittadino d’Italia”.

A promuovere l’iniziativa è il Gruppo delle medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia in collaborazione con l’Anci. Questo in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria, che sarà celebrato il 4 Novembre.

L’iniziativa

Il consiglio comunale ha, infatti, conferito all’unanimità con delibera di giunta del 20 Ottobre 2021, la cittadinanza onoraria di Castel San Lorenzo al Milite Ignoto. Una figura divenuta simbolo del sacrificio e del valore dei soldati combattenti per la Patria.

Un’onorificenza concessa ad un individuo, nato in una luogo diverso, ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue opere.

“Un gesto molto sentito che intende lanciare un segnale importante di identità nazionale e che vuole essere un modo per commemorare le tantissime vittime militari che hanno sacrificato la propria vita per la nostra Nazione”– queste le parole del primo cittadino Scorza.