Casal Velino, comune green: postazione per ricarica di veicoli elettrici

Il Comune di Casal Velino, guidato dal Sindaco Silvia Pisapia, ha deciso di concedere, in esecuzione dell’adesione al Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ed X MOBILITY S.r.l., l’autorizzazione per la realizzazione di una Stazione di ricarica elettrica nel territorio comunale.

La stazione di ricarica per veicoli elettrici sarà ubicata in Via Velia a Casal Velino Marina. L’Ente cilentano con deliberazione di giunta comunale del novembre 2018, aveva aderito al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo Diano e Alburni e la società Enel X Mobility Srl per l’installazione di almeno una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, senza oneri per il Comune di Casal Velino.

Il Protocollo d’Intesa prevede la messa a disposizione gratuita, per almeno 8 anni, dell’area per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica elettrica per autoveicoli. Ora si è pronti all’installazione dell’impianto.