Campionato Master di Karate: medaglie per gli atleti capaccesi

A Lido di Ostia si è concluso il Campionato Italiano Master di Karate presso il centro Olimpico Federale “Matteo Pellicone”. Presenti all’importante evento due atleti della Karate Poseidon di Capaccio Paestum del M. Ferdinando Polito, Aurora Minelli e Tommaso Pappalardo.

Minelli dopo una fantastica prova nella specialità Kata si aggiudica la medaglia d’argento laureandosi vice campionessa italiana di Karate. Pappalardo si ferma solamente dinanzi al campione in carica ma riesce a piazzarsi sul terzo gradino del podio conquistando un importantissimo bronzo che garantisce alla società capaccese pestana di piazzarsi al quinto posto su 87 società partecipanti in Italia.

“Il Karate si pratica tutta la vita, diceva il M. Funakoshi – afferma il Maestro Polito – accompagnare atleti adulti che coltivano la propria passione per questa disciplina è per me un orgoglio ed un onore, inoltre abbiamo ottenuto dei risultati di prestigio complimenti ai miei due Masters”.