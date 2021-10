A Piaggine un museo d’arte sacra

PIAGGINE. Le opere d’arte sacra in possesso del comune di Piaggine, presto troveranno sede in locali adeguati da adibire ad esposizione permanente. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Guglielmo Vairo, ha infatti dato mandato all’UTC di predisporre, anche ricorrendo a professionalità esterne, un progetto esecutivo per la realizzazione di un museo civico dell’Arte Sacra.

In particolare sarà creato un ambiente idoneo ad accogliere le opere. Alcune di queste, a seguito di un primo esame delle condizioni, dovranno essere sottoposte a restauro. L’Ufficio Tecnico ha effettuato una ricognizione e un succinto progetto di restauro per 13 opere.

Su tale progetto, per ognuna di essere, è stato acquisito il relativo nulla osta e l’approvazione della competente Soprintendenza che ha, tra l’altro, l’onere di procedere alla sorveglianza sui lavori di restauro. La spesa sarà finanziata con fondi ministeriali, regionali e attraverso lo strumento “ArtBonus”.