San Giovanni a Piro: pugno duro contro i cafoni. Arrivano le “fototrappole”

SAN GIOVANNI A PIRO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Ferdinando Palazzo, procederà all’acquisto di 4 fototrappole. Questi dispositivi verranno utilizzati, in sinergia anche con le Forze dell’Ordine che operano sul territorio comunale, al fine di contrastare eventuali depositi abusivi di rifiuti e di materiale non autorizzato; il comune provvederà anche a segnalare, tramite cartellonistica, la presenza delle telecamere.

Considerata la presenza in diversi punti di microdiscariche che vanno a deturpare l’ambiente, per l’Ente si è reso necessario intervenire tempestivamente e in maniera incisiva collaborando con le Forze dell’ordine.

“Sicuramente è un modo per salvaguardare le bellezze naturali che ci sono nel nostro territorio comunale, con un occhio anche verso il rispetto dell’ambiente e della natura che ci circonda. Servirà, altresì, ad individuare i responsabili degli abusi”, dicono dal Comune.