Home/Attualità/ Mobilitazione per l’ospedale di Agropoli: in centinaia alla protesta | FOTO

Mobilitazione per l’ospedale di Agropoli: in centinaia alla protesta | FOTO Questo pomeriggio la mobilitazione in ricordo di Tommaso Gorga, il quindicenne di Castellabate morto in un tragico incidente stradale