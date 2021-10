Squadra mobile al comune di Salerno, acquisiti documenti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno questa mattina hanno fatto visita al Comune di Salerno per acquisire alcuni documenti. Lo riferisce l’Ansa. I poliziotti sono arrivati in via Roma intorno alle 9.40 e sono rimasti all’interno degli uffici per circa una mezz’ora.

L’attività potrebbe essere collegata all’inchiesta sui presunti appalti truccati che nei giorni scorsi ha travolto la politica salernitana.

Intanto il consigliere regionale Nino Savastano, coinvolto nell’inchiesta sui presunti appalti truccati al Comune di Salerno, resta agli arresti domiciliari. Le motivazioni saranno rese note entro 45 giorni. Nella serata di ieri il Riesame aveva, invece, accolto la richiesta per il dirigente del settore Ambiente del Comune di Salerno, Luca Caselli che è tornato in libertà.