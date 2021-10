Sala Consilina: tornano le attività della “fattoria didattica”

SALA CONSILINA. La Fattoria Didattica è l’ultimo progetto realizzato dall’Associazione “Una Speranza Onlus”, nell’ampia sede di Sala Consilina comprendente un Centro diurno e residenziale per persone disabili.

Il Centro si sviluppa su quattro livelli e su una superficie di 2.500 metri quadrati mentre lo spazio verde esterno è di circa due ettari. Sostenuta da Fondazione Con il Sud; attraverso il finanziamento del progetto Officina dell’Inclusione, Una Speranza ha potuto realizzare anche un percorso dove l’agricoltura può essere uno strumento didattico; per le generazioni future; ma anche un incentivo in termini di inclusione e integrazione sociale per le persone con disabilità di carattere socio-riabilitativo.

La Fattoria Didattica si apre al territorio e in particolare a tutte le scuole che sono dal presidente di “Una Speranza”, don Vincenzo Federico, a prendere in considerazione una visita guidata. Essendo dotata di aree all’aperto attrezzate essa permette di realizzare attività didattiche anche in caso di maltempo.

La Fattoria Didattica dell’Associazione Una Speranza prevede la seguente offerta didattica, con distribuzione di materiale informativo; l’incontro con gli animali, laboratori creativi confetture e conserve, l’allevamento delle api e la raccolta del miele, dall’ulivo all’olio, dalla farina al pane.

All’interno della Fattoria sono presenti servizi igienici, aree delimitate ed attrezzate per consentire la sosta, il gioco o il consumo di bevande e alimenti. La Fattoria Didattica garantisce per ogni fase della visita la presenza di un operatore che può seguire un massimo di 20 persone.

Le scuole potranno scegliere di fare attività Autunnali fino a dicembre oppure Primaverili tra marzo e giugno.​

Dopo aver partecipato alla colazione di benvenuto, alle 9.30, i partecipanti verranno suddivisi in gruppi che si alterneranno nelle attività didattiche previste per l’intera giornata.

A fine giornata, intorno alle ore 16, c’è il saluto agli animali della Fattoria portando loro da mangiare.