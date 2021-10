Montano Antilia: dopo due mesi Antonietta guarisce dal Covid, ma resta ricoverata in ospedale

“Antonietta dopo circa due mesi e mezzo, si è negativizzata rispetto all’infezione da covid 19”. Così Luciano Trivelli, sindaco di Montano Antilia, parla della ragazza originaria del suo comune ma residente ad Ascea, da tempo ormai ricoverata in un ospedale napoletano a causa del virus.

La donna aveva contratto l’infezione mentre era incinta della sua seconda figlia. Le sue condizioni avevano suggerito ai medici di ricoverarla.

Purtroppo il suo stato di salute è peggiorato. I medici avevano deciso di farla partorire ma la bambina, nata prematuramente, è morta pochi giorni dopo essere venuta alla luce.

La mamma da allora continua a lottare tra la vita e la morte. Ora una buona notizia che rappresenta anche un segnale di speranza.

“Un piccolissimo passo in avanti,un flebile segnale positivo, un motivo in più per sperare in meglio”, ha detto il sindaco Trivelli.