Inaugura la Casa dell’Acqua a San Giovanni a Piro

SAN GIOVANNI A PIRO. La Casa dell’Acqua è realtà. Domani, 30 ottobre, è previsto il taglio del nastro. La cerimonia è in programma alle ore 11.30. Nei giorni scorsi il Comune ha stabilito anche le tariffe per il suo funzionamento. Il costo iniziale dell’acqua non dovrà superare i 0,05 €/l. L’erogazione dell’acqua sarà garantita 365 giorni all’anno, 24 h al giorno, salvo per cause non dipendenti dalla ditta gestore.

Le case dell’acqua si stanno diffondendo sempre di più in Cilento riscontrando anche un notevole successo.

Quella di San Giovanni a Piro è stata posizionata in zona Ponte del Capoluogo, nell’area antistante la scuola elementare.

L’Ente nei mesi scorsi aveva aderito al progetto del distretto d’ambito Sele per la realizzazione delle strutture sul proprio territorio di competenza. L’installazione è avvenuta a cura e a spesa del comune (compreso gli allacci idrici con la collaborazione della CONSAC, la quale rimborserà al comune l’importo speso per l’acquisto e l’installazione dell’impianto).