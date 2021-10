Forum scientifico internazionale di Paestum: presentato il Bollino Arancione

Al Forum scientifico internazionale di Paestum presentato il progetto “Bollino arancione”. Servirà per prevenire le allergie alimentari, dedicato a “Federica”, vittima di uno shock anafilattico da alimenti. Sono stati inoltre consegnati due premi dedicati alla “buona informazione in sanità”: premiati il giornalista Enzo Ragone, della testata giornalistica Tgr Campania, e il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, direttore della UOC Igiene Pubblica e Referente attività Covid dell’Asl Salerno.

Al centro della due giorni di studio i temi attuali in campo medico: come è stata affrontata la pandemia da COVID 19 in Italia e nel mondo e di quello che ci aspetta dopo l’era Pandemica.

Il Forum International Congress Of Internal Medicine, Clinical Immunology, Asthma & COPD (Medicina

interna, della immunologia clinica e delle malattie allergiche e dermatologiche immunomediate), organizzato

dal prof. Vincenzo Patella di Salerno, Responsabile Scientifico del forum, insieme al Comitato Scientifico

espresso dal Consiglio Esecutivo SIAAIC, è giunto alla sua ottava edizione.