Colpo Poseidon, arriva Di Giacomo

Colpo di mercato per la Poseidon del presidente Voza. Il sodalizio capaccese si è infatti assicurato le prestazioni del centravanti Raffaele Di Giacomo. Il classe 86 ex Agropoli e Nocerina sarà, già da domani, a disposizione di mister Solimento per il match contro l’Ebolitana.

Soddisfatto il ds Finelli: “Sono contentissimo che il giocatore abbia risposto alla mia chiamata. Oltre alle qualità tecniche ho scelto in base a quelle umane. Già da ieri si è integrato con il gruppo. È un grande amico ed una persona eccezionale”.

La Poseidon è partita discretamente nel girone E di Promozione totalizzando 9 punti in sei gare.