Bel tempo agli sgoccioli, in arrivo numerose perturbazioni

Tempo tranquillo sul Cilento grazie alla parziale protezione dell’alta pressione. A ridosso della Sicilia invece è in atto un vero e proprio ciclone mediterraneo che fortunatamente non raggiungerà il nostro territorio. Tuttavia da domenica sera il tempo è destinato a peggiorare anche in Campania.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature stazionarie.

DOMENICA: al mattino ancora tempo buono. Dal pomeriggio graduale peggioramento con l’arrivo di piogge. Sarà il preludio di un inizio settimana di maltempo.