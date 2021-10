Aumentano i contagi in Campania, vaccini a rilento

In Campania la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 71,5 per cento a cui aggiungere un ulteriore 3,8 per cento di vaccinati solo con la prima dose. La regione è al quintultimo posto in Italia per il tasso di copertura vaccinale. Fanno peggio solo provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Sicilia e Valle d’Aosta, mentre la media italiana di copertura vaccinale è del 75,1 per cento.

Lo riporta il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe con analisi sulla somministrazione dei vaccini in Italia. Va meglio per quanto attiene al tasso di copertura vaccinale delle terze dosi, pari al 46,5 per cento a fronte di una media italiana del 30,8 per cento.

Per la dose booster il tasso di copertura è del 48 per cento (media Italia 32,3 per cento), mentre per la dose aggiuntiva è del 40,3 per cento (Italia 25,6 per cento).