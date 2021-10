Al via l’iter progettuale per cambiare il volto di Capaccio Scalo

Costerà oltre 27 milioni di euro il progetto per la nuova centralità urbana a Capaccio Paestum. Si tratta di una iniziativa tesa a trasformare il centro di Capaccio Scalo con un ingresso più agevole alla stagione ferroviaria e una piazza ampia che possa essere un punto di riferimento per il territorio. L’idea, proposta in campagna elettorale e portata avanti già con taluni atti amministrativi, vede ora avviarsi l’iter progettuale con il via libera allo studio di fattibilità per una spesa complessiva di 27,4 milioni di euro.

L’obietto è la valorizzazione e riqualificazione dei principali accessi urbani, per restituire una immagine più consona alla città di Capaccio Paestum.

L’intervento parte dalla collaborazione con il Consorzio di Bonifica con il quale era stato già approvato un protocollo d’intesa. Proprio l’area dove oggi sorge la sede dell’Ente, destinato a trasferirsi altrove, diventerebbe location di una nuova piazza che sia da accesso anche al corso Italia e via Magna Graecia.

Nell’ambito degli accordi rientra anche RFI, pronta a finanziare un nuovo sottopasso pedonale per accedere in maniera consona alla stazione (costo 800mila euro). Avrebbe a sostituire delle scalette in ferro, poco consone al flusso di viaggiatori.

Resta il problema del finanziamento vista la spesa ingente che richiederebbe attuarlo ma il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri non esclude l’ipotesi di un project financing che permetta di investire capitali pubblici e privati.