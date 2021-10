Nel Golfo di Policastro un weekend per celebrare l’autunno

Il tempo è incerto, ma gli appuntamenti in calendario no. Perché nel Golfo di Policastro questo weekend si presenta più ricco che mai, a misura di grandi e piccini, famiglie e non, all’insegna di mercatini, escursioni, degustazioni e visite guidate.

Dopo uno stop di due anni dovuto alla pandemia, si riprende lentamente con due giornate dedicate ai sapori, ai colori e ai profumi dell’autunno nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Si parte oggi sabato 30 ottobre con la “Festa d’Autunno” organizzata a Sapri dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Alle ore 11:00 e alle 16:30 sarà possibile effettuare una passeggiata dalla Specola alla Spigolatrice alla scoperta di monumenti, angoli nascosti e curiosità svelate da guide d’eccezione.

I tour sono aperti a tutti ed è gradita la prenotazione al 3773673258 o un messaggio alle pagine Facebook e Instagram della Pro Loco.

Infine, alle ore 20:00, sul Lungomare Italia,

curiosando tra stand espositivi e bancarelle “golose”, si potranno degustare le tante prelibatezze enogastronomiche tipiche di questa stagione.

Domenica 31 Ottobre, invece, Torraca festeggia la castagna, vero e proprio simbolo dell’autunno, da sempre uno dei frutti più amati in tutte le declinazioni possibili.

Tradizione, piatti a base di castagne e prodotti tipici cilentani, musica folkloristica dei “Cognati Disco Folk” e la voglia di ritovarsi tutti insieme.

Saranno questi gli ingredienti di successo della Festa, organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune, che si svolgerà a partire dalle ore 16:00 in Piazza Olmo.

Dunque, due appuntamenti davvero imperdibili, da prendere al volo, per staccare dalla routine della settimana.