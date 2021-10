Su Canale 5 “All together now”, tra i giudici anche un cilentano

Un cilentano protagonista della quarta edizione di “All together now – La musica è cambiata”, il game show in onda dal prossimo 31 ottobre su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker. Si tratta di Gianfranco Bruno che parteciperà in qualità di giudice.

Originario di Laurino, Gianfranco ha iniziato come animatore nei villaggi, per poi diventare animatore e scalda-pubblico nei programmi tv Rai e Mediaset. Ora per lui nuova esperienza televisiva

Il programma si sviluppa con una gara canora, articolata in due manche. In ognuna di esse ogni concorrente si esibisce davanti a un muro con una giuria di 100 artisti che assegnerà un punteggio per stabilire la classifica di ogni puntata, un podio e le eliminazioni per le ultime posizioni. Chi vince lo show si aggiudica 100mila euro. Insieme a Michelle Hunziker ad All together now ci saranno anche J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.