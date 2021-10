Manca l’acqua: scuola chiusa a Sant’Arsenio

Con un’ordinanza del sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La sospensione delle attività didattiche si è resa necessaria per la diminuzione della portata dell’acqua sull’adduttrice principale proveniente da località Santantuono che ha creato una diminuzione dei livelli dei serbatoi comunali e del flusso idrico su tutto il territorio .

L’interruzione del servizio idrico ha comportato l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici delle strutture scolastiche e di assicurare l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici. Tutto questo ha portato quindi ad una temporanea inagibilità delle strutture scolastiche.

Le scuole sono state quindi chiuse per evitare che le attività scolastiche si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie e per scongiurare ogni rischio legato alla mancanza di acqua corrente.