L’Almanacco del 28 Ottobre 2021

Almanacco del 28 Ottobre 2021:

Santi del giorno: San Simone (Apostolo) è il protettore di pescatori e addetti alla segatura di marmi e legname.

San Giuda Taddeo (Apostolo)

San Ferruccio di Magonza (Martire)

Etimologia: Simone, dall’antico ebraico “Shime’on”, risaliamo alla variante greca “Simon”, dalla quale, a sua volta, deriva la forma ecclesiastica latina “Simo-onis” (alla base dell’attuale Simone).

Proverbio del giorno:

A San Simone il ventaglio si ripone; a Ognissanti, manicotto e guanti. Per San Simone la nespola ripone.

Aforisma del giorno:

Se in te arde la febbre dell’avarizia, cibati di questo Pane, e imparerai la generosità. (S. Cirillo)

Accadde Oggi:

1886 – Inaugurata la Statua della Libertà: Sull’isolotto che sorge all’imboccatura del porto, di fronte all’isola di Manhattan, venne inaugurata la Libertà che illumina il mondo, in seguito chiamata dai newyorchesi e dal mondo intero, semplicemente, Statua della Libertà. Qualcosa di più di una scultura imponente: simbolo di una città e della storia di un’intera nazione; faro di libertà per tutti i popoli; messaggio di speranza da oltre un secolo per chiunque fugga dalla disperazione e dalla miseria; immagine di benvenuto per quanti inseguono il sogno americano. Ma come tramandano le cronache storiche, la sua storia iniziò nel vecchio continente, più precisamente in Francia.

1917 – Debutta il fumetto del Signor Bonaventura “Qui comincia la sventura del Signor Bonaventura…” apparve per la prima volta ai giovanissimi lettori del Corriere dei Piccoli, sul n° 43 della storica rivista, pubblicato ad ottobre del 1917. Da quel momento nei cuori dei piccoli (e di molti adulti, visto che il “Corrierino” usciva come supplemento del Corriere della Sera) entrò un signore alto e smilzo, vestito in maniera buffa, con bombetta e palandrana rossa su larghi calzoni bianchi.

Sei nato oggi? I nati il 28 ottobre credono nella necessità di una buona preparazione preventiva. Prima di parlare di un determinato argomento o di investire tempo, denaro ed energie in un lavoro o in un affare, di solito si sforzano di capire tutto ciò che vi sta attorno, ma anche dopo, una volta partiti, non smettono di compiere le loro ricerche. E’ come se “imparare la lezione” sia una specie di obbligo per molti nati in questo giorno, che odiano soprattutto l’imbarazzo di essere colti impreparati. Questa loro tensione può arrivare a punte nevrotiche, in cui si angosciano per rispettare le scadenze, arrivare in tempo e mantenere il controllo e l’ordine nel lavoro.

Celebrità nate in questo giorno:

1955 – Bill Gates: Insieme con il grande rivale di sempre Steve Jobs è considerato tra i massimi pionieri dell’informatica.

1963 – Eros Ramazzotti: L’Eros nazionale della musica leggera è nella ristretta cerchia degli artisti italiani che hanno venduto di più (oltre 55 milioni di dischi).

1967 – Julia Roberts: Nell’universo rosa di Hollywood è tra le stelle più brillanti di sempre.

Scomparsi oggi:

1704 – John Locke: Nato a Wrington, nel sud-ovest dell’Inghilterra, fu tra i principali pensatori del Seicento.