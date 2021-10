Dal Vallo di Diano appello per un Commissariato di Polizia

Con una lettera indirizzata a tutti i Sindaci dei comuni del Vallo di Diano, il partito di ispirazione meridionalista CMI – Confederazione Movimenti Identitari – ripropone sul tavolo della discussione politica territoriale l’esigenza della istituzione nel nostro comprensorio di un Commissariato di Polizia di Stato, per rafforzare e meglio tutelare la sicurezza dei cittadini, delle imprese e delle risorse ambientali.

“Riteniamo sia giunto il momento – dichiara De Lauso, Coordinatore provinciale di Salerno – di aprire un sereno e costruttivo confronto con tutte le amminsitrazioni territoriali, i cittadini, le associazioni, i rappresentanti sindacali, finalizzato a coordinare, rafforzare e sostenere questa proposta più volte e, a vario titolo, già formulata in passato da altri attori e associazioni ma che non ha mai partorito, purtroppo, risultati concreti. I gravi fatti di cronaca che si susseguono puntuali testimoniano in modo chiaro e inequivocabile che il nostro territorio, la sua posizione strategica, ben collegata per il tramite del passaggio dell’autostrada del Mediterraneo – ex Salerno Reggio Calabria – rappresenta sempre più un area molto interessante e strategicamente centrale e profittevole per le organizzazioni malavitose che trovano molto spesso terreno fertile per impiantare e sviluppare le loro illecite attività e, di conseguenza, espandere le loro zone di influenza“.

“Siamo consapevoli – prosegue la nota – che un proposta di questa portata non possa sortire nessun effetto concreto se non e’ sostenuta con convinzione dalle Amministrazioni locali le quali, con la nostra lettera, vengono invitate a produrre specifiche deliberazioni finalizzate a sostenere questa proposta presso gli Enti e gli Organismi che hanno poi il potere e la facoltà di renderla concreta. Anche i cittadini valdianesi verranno sollecitati e coinvolti per sostenere questa iniziativa, per il tramite di una raccolta firme che stiamo preparando e che partirà breve“.

“Questa è una battaglia che solo un territorio unito in tutte le sue componenti può vincere, uniti si può”, concludono dal partito.