Torna l’ora solare: nel weekend cambia l’orario

Il countdown per il cambio dell’ora è partito. Presto saluteremo l’ora legale per accogliere di nuovo l’ora solare. E questo vuol dire dover spostare le lancette indietro di un’ora per avere un’ora di luce in più la mattina, almeno fino a quando poi tornerà l’ora legale. Nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre infatti, torna l’ora solare: alle 3 di notte le lancette dovranno tornare un’ora indietro, alle 2.

Ecco i vantaggi: guadagneremo un’ora di luce al mattino e dormiremo (almeno per quel giorno) un’ora in più. Ma si perderà un’ora di luce al pomeriggio, farà buio prima e si entrerà così in un clima invernale.

La modifica resterà in vigore fino alla notte fra il 27 marzo 2022, quando tornerà l’ora legale.

Questa abitudine ormai consolidata in Europa però potrebbe finire presto: infatti c’è una forte tendenza europea per abolire questo sistema.