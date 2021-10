Montano Antilia: sindaco offre ecografie senologiche gratuite

MONTANO ANTILIA. Promessa mantenuta, ecografie gratuite per tutti. Il sindaco-medico Luciano Trivelli nei giorni scorsi aveva annunciato la volontà di offrire esami ecografici e consulenze mediche gratuite ai suoi concittadini e non solo.

Una iniziativa importante non soltanto perché un sindaco ha scelto di mettersi a disposizione della comunità, ma anche perché spesso nei piccoli centri l’assistenza medica è limitata e talvolta sottoporsi alle visite specialistiche è complesso, in particolare per gli anziani e quanti non hanno la possibilità di spostarsi nei centri limitrofi. Con l’emergenza covid, poi, in molti hanno rinunciato a sottoporsi ad esami in strutture sanitarie.

L’appuntamento è per venerdì 29 ottobre alle ore 10 presso lo studio “E. Trivelli”. Previste ecografie senologiche gratuite; un’opportunità garantita ai residenti di Montano Antilia e di tutto il Cilento. Sarà possibile prenotarsi da oggi, mercoledì 27 ottobre, a partire dalle ore 21.