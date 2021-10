L’inno dell’U.S. Agropoli composto da Michele Pecora, arriva negli store digitali

AGROPOLI. E’ disponibile da oggi, in tutti i digital store (Spotify, Amazon music, ecc), il nuovo Inno dell’Agropoli calcio, composto dal cantautore Michele Pecora in occasione del centenario dell’Unione Sportiva, intitolato: “Il canto dei delfini”.

Un brano ispirato, poetico, che ferma il tempo e disegna attraverso note e parole la storia, per celebrarla e tramandarla anche ai più giovani, a coloro che la faranno:

“La vedi questa maglia amore

non è solo un vestito

ma è il simbolo del nostro cuore.

E’ il volto della storia

dei tanti occhi che

hanno fatto grande questa squadra

e la consegno a te.

Perché la storia è vita

e si può raccontare

a te che sei il futuro

e a me per non dimenticare…”

Ecco una parte del testo di Michele, versi che alla sola lettura emozionano il lettore e ancor di più chi ascolterà, quella che a giusto titolo si può chiamare davvero “canzone”, capace di commuovere e far viaggiare nel tempo, nei ricordi, nella passione qualunque ascoltatore, di qualunque squadra e città. La musica consacra il tempo e lo restituisce ricco di amore.

E’ inoltre in preparazione il videoclip ufficiale del brano che sarà pubblicato nei prossimi giorni.