A Pertosa festa di Halloween per i bambini

Sabato 30 ottobre, alle ore 16.30, a Pertosa si terrà l’evento “Halloween Party” organizzato per i bambini/e dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con i ragazzi/e del Servizio Civile e della Fondazione MIdA, che si svolgerà presso il MIdA01.

L’iniziativa vuole promuovere un’occasione di socialità, gioco e ritrovo per i bambini in vista di una festa non tradizionale ma che comunque appassiona.

La festa ha origine celtica. Negli Stati Uniti ha assunto la veste ludica che conosciamo anche oggi. Il nome deriverebbe – secondo la tesi più accreditata – da “All Hallow Eve” cioè vigilia di tutti i santi; Halloween è una variante scozzese di questa locuzione. Indica, dunque, la sera del 31 ottobre che precede il giorno del 1 novembre dedicato a tutti i santi.