Premio Buona Sanità ad azienda cilentana

Il Premio Buona Sanità, giunto alla sua ventitreesima edizione, anche quest’anno è andato a

professionisti, imprese ed associazioni benefiche che si sono contraddistinti per il loro impegno

nella tutela della salute pubblica.

L’evento si è svolto ieri nella splendida location della nave crociere

Seashore messa a disposizione dalla MSC e ancorata presso la Stazione Marittima di Napoli.



Tra i premiati la Farzati Tech srl, società cilentana impegnata da anni nel settore dell’ICT, per aver

ideato una tecnologia esclusiva di mappatura biochimica e digitale, il BluDev©, che garantisce la

tracciabilità degli alimenti e l’origine certa delle materie prime, a tutela della salute dei consumatori

e dell’autenticità del made in Italy, con certificazione reale in blockchain.