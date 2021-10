Capaccio, sottopasso a Ponte Barizzo: ok al progetto

CAPACCIO PAESTUM. Verrà presto realizzato un sottopasso in località Ponte Barizzo, sulla SS 18 a Capaccio Paestum. L’iniziativa messa in campo dalla giunta comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri si inserisce in un quadro di normative volte alla sicurezza stradale in una località a rischio incidenti, soprattutto in direzione dei pedoni data la posizione anche di una rotatoria.

Sottopasso a Ponte Barizzo: il progetto

In questo modo l’Ente punta ad ottenere un duplice obiettivo: da un lato quello di implementare una maggiore sicurezza, dall’altro quello di una riqualificazione di una zona sulla quale insistono numerose attività commerciali con l’effetto di una viabilità sicuramente più serena.

Il responsabile dell’ ufficio tecnico dei lavori pubblici è stato incaricato della progettazione e della realizzazione, anche candidando al finanziamento dei bandi delle istituzioni superiori l’opera.

La Strada Statale 18 Tirrena Inferiore che attraversa i comuni di Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Eboli, Battipaglia, Capaccio Paestum ed Agropoli, nella città dei templi interseca varie zone tra le quali Capaccio scalo, Cafasso, il lato stazione a Paestum, Spinazzo e Santa Venere.

L’area di Ponte Barizzo, per la succitata e massiccia presenza residenziale è stata già interessata da alcune modifiche nell’ estate del 2019, a pochi mesi dall’ insediamento del nuovo corso Alfieri quando furono riorganizzate le uscite nonchè la disciplina della sosta. I sinistri, anche mortali, tuttavia si sono continuati a verificare: alla fine di agosto di quello stesso anno, ad esempio, a perdere la vita fu una quarantenne di Castellammare di Stabia, ma residente a Candida, in provincia di Avellino, Virginia Scarlato che con la sua Nissan Qashqai si schiantò contro il guardarail deceduta sul colpo. Illesi, fortunatamente il marito ed i figli a bordo della vettura.