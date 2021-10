Agropoli: navetta gratuita per il cimitero in occasione del 2 Novembre

AGROPOLI. Si avvicina il 2 Novembre, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Adamo Coppola, in collaborazione con Agropoli Cilento Servizi, metterà a disposizione il servizio navetta, gratuito, per consentire a tutti, soprattutto gli anziani, a raggiungere il cimitero e stringersi ai propri cari defunti.

Il servizio sarà attivo da Venerdì 29 Ottobre a Martedì 2 Novembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

IL PERCORSO:

Andata: Hotel Serenella ( Lungomare San Marco), ex Caserma Guardia di Finanza, fermata autobus Via Risorgimento, stazione ferroviaria (incrocio via San Felice- Via Alcide De Gasperi), Dopolavoro ferroviario, Cineteatro, Piazza Vittorio Veneto, Bar Cocktail (via Pio X), cimitero.

Ritorno: cimitero, via Salvo D’Acquisto (presso sede Asl), stazione autobus, Dopolavoro Ferroviario, Farmacia Cantalupo (via Risorgimento), ex caserma Guardia di Finanza (presso il Lungomare), Hotel Serenella.

Fino al 2 Novembre l’apertura del cimitero è prevista dalle ore 8:00 alle ore 18:00, orario continuato.