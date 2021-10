A San Giovanni a Piro il premio “Teodoro Gaza

L’Associazione Controluce, con sede in San Giovanni a Piro, nasce dal desiderio di una visione culturale che sia umana e condivisa. I soci fondatori sono partiti dalle singole esperienze, come fruitori ed estimatori del patrimonio di bellezza e sapere, per arrivare ad una dimensione propositiva di quelle esperienze, con l’obbiettivo di crescita partecipata.

In questa ottica è nata l’idea di un Premio Letterario che si radichi, per così dire, nella Storia, comunitaria ed europea: dalla grande narrazione, che ci ha attraversati tutti, sino all’esplorazione di episodi e accadimenti meno conosciuti della storia locale e nazionale.

RACCONTI NELLA STORIA è questo: un modo per riconoscersi e dare attenzione significativa a ciò che ci accomuna come individui e come cittadini. L’esercizio della memoria storica è fondamento della crescita e del progresso dell’individuo e della comunità.

Una ulteriore strada, la nostra, per fare memoria!

L’ Associazione Culturale “Controluce” indice la

Prima Edizione del

Premio “ TEODORO GAZA – RACCONTI NELLA STORIA “

Concorso letterario gratuito per opere inedite.

REGOLAMENTO

Il Concorso consiste nella produzione di un Racconto breve in lingua italiana sul seguente tema: “La permanenza della Storia”.

Saranno ammesse al concorso opere inedite che traggano ispirazione da vicende e personaggi della Storia locale e nazionale.

Il Premio è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, e la partecipazione è gratuita.

Le opere devono essere inedite e l’elaborato presentato in carattere Times New Roman corpo 12, con una lunghezza di massimo 15.000 battute, spazi inclusi.

Il concorso avrà due Sezioni: una per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ed una per gli Adulti. Per gli autori minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori.

Ogni Autore potrà partecipare con un solo elaborato.

Le opere dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2021, a mezzo posta e/o mail , ai seguenti recapiti:

Via mail a controluce.associazione@gmail.com con dicitura “Partecipazione al Concorso Letterario 2020”.

via posta a: Associazione Controluce via Lungomare Marconi 48 – 84070 San Giovanni a Piro (SA), riportando la medesima dicitura. Gli elaborati dovranno pervenire in forma anonima con allegata, a parte, una lettera di presentazione con le generalità e i recapiti (numeri telefonici, mail, etc..) dell’autore.



Le opere presentate non saranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non classificate. Inoltre la partecipazione implica l’autorizzazione, da parte dell’Autore, all’utilizzo dei dati personali forniti, nel rispetto delle vigenti norme in materia della tutela della privacy.

La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà a selezionare tre racconti finalisti per ciascuna categoria a cui verrà data comunicazione esclusivamente via mail, e designerà i due vincitori che verranno proclamati durante la Cerimonia di premiazione che si terrà presso la sede della BIBLIOTECA COMUNALE “ Teodoro Gaza”

– San Giovanni a Piro – (SA)

Al vincitore della Sezione Studenti : Euro 150,00.

Al vincitore della Sezione Adulti : Euro 150,00.

Durante la cerimonia di premiazione, i vincitori dovranno ritirare personalmente i premi, oppure farsi rappresentare da una persona di loro fiducia con delega e documento di riconoscimento dell’autore.

La partecipazione al Concorso implica automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento.