Eventi natalizi ad Agropoli: pubblicata manifestazione d’interesse

L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola, è al lavoro per organizzare il cartellone degli eventi natalizi 2021. L’obiettivo è quello di stilare anche quest’anno un ricco programma di appuntamenti e spettacoli di intrattenimento, dedicati ai residenti e a quanti decideranno di soggiornare in città durante le festività di Natale.

Per questo è stata pubblicata una manifestazione d’interesse finalizzata a coinvolgere nella stesura del programma anche operatori turistici, associazioni, cooperative, scuole di danza ed altri enti del territorio che abbiano intenzione di organizzare concerti, spettacoli, mostre, esposizione, eventi gastronomici, o altre iniziative. Le proposte dovranno essere presentate entro il prossimo 2 novembre.

«Anche quest’anno abbiamo intenzione di promuovere un ricco cartellone di eventi natalizi – spiega il sindaco Adamo Coppola – e per farlo vogliamo rendere partecipi le tante associazioni del territorio che potranno proporre le loro idee, contribuendo a realizzare un programma di qualità che possa essere da richiamo anche per i tanti vacanzieri che ormai scelgono Agropoli non soltanto durante l’estate ma tutto l’anno».

«C’è voglia di tornare alla normalità dopo due anni di restrizioni dovute all’emergenza covid – conclude il primo cittadino – per questo stiamo lavorando per proporre un cartellone di eventi all’altezza, dando il necessario spazio anche alle tante realtà locali che pure hanno subito gli effetti della pandemia».